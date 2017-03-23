檢討經典賽 體育署：總教練改任期制

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中華隊兵敗第4屆世界棒球經典賽（WBC），教育部體育署長林德福今天表示，未來總教練希望改為任期制，以總教練為核心，以利長期組訓，在賽事爭取佳績。

林德福上任後，首度前往立法院教育及文化委員會備詢。

中華隊兵敗WBC，林德福表示，包括組訓賽分工未整合、投手戰力不足、旅外選手徵召困難與情蒐體系運作模式都是原因。

他說，將來將輔導賽事組訓單位建立總教練任期制度，建立以總教練為組訓核心、訓練專責、資訊蒐集及行政支援團隊，提早規劃長期組訓及徵召計畫，希望突破在現行制度下，賽事前置計畫準備不足困境。

林德福表示，之前探視中華隊總教練郭泰源時，就提及建立總教練任期制度，郭泰源也支持，認為這樣將有充裕時間籌組最強國家隊。

體育署競技運動組長洪志昌說，WBC在職業賽事春訓期間，選手都想調整好狀況，爭取更上一層樓機會，選手徵召會有困難，未來一大任務是與旅外選手及所屬球團長期互動，關心旅外球員狀況及所需支援。

洪志昌表示，體育署、中華職業棒球大聯盟與中華民國棒球協會對未來賽事組、訓、賽主責單位都有共識後，總教練任期制及長期組訓計畫，3方也已有共識，相關細節確定後，大家會先簽備忘錄，希望今年就能確定。

至於總教練人選，洪志昌說，未來會再詳細討論，除中職現任教練，業餘教練，甚至聘外籍教練都是可能選項，無論如何，總教練一定要對選手有一定瞭解。1060323

(中央社)