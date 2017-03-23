北韓開放外資投資 設金剛山郵輪賭場

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南韓媒體今天報導，北韓最近發布「金剛山郵輪投資公告」，允許投資設郵輪賭場，希望吸引外國遊客乘坐郵輪遊金剛山，以彌補國際制裁下的經濟損失。

南韓聯合新聞通訊社報導，據北韓「金剛山」網站公告稱，金剛山國際旅遊特區總公司計劃吸引以北韓江原道高城港為母港的2至3萬噸級郵輪，外商獨資企業或北韓與外國合營企業可在未來10年投資到2000萬美元。

對此，南韓慶南大學極東問題研究所一位教授分析表示，由於北韓禁止一切賭博活動，此次允許在郵輪開賭場實屬罕見。這可能是為了推動旅遊產業發展，彌補因國際社會對北韓制裁造成的經濟損失。

報導指出，不過在國際社會對北韓制裁力度日益加大的背景下，外企能否放心投資，仍是未知數。

南韓遊客先前赴北韓金剛山旅遊始於1998年11月，但2008年7月11日南韓女遊客朴旺子在金剛山旅遊區海邊誤闖軍事區被北韓士兵開槍射殺後，金剛山旅遊停擺。2011年4月，北韓宣布取消南韓現代峨山對金剛山旅遊專案的獨家經營權，同年11月，正式推出針對中國大陸遊客的金剛山旅遊。1060323

(中央社)