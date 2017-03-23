祖墳被當無主墓遷葬 家屬要市府道歉

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台中市林先生今年提前掃墓，卻發現祖先墓園不見了，經查發現因工程施作遭遷葬，但市府單位未通知家屬就將墓起掘，家屬要求生命禮儀管理處公開道歉並追究責任。

台中市生命禮儀管理處長陳志銘表示，該處依法公告辦理遷葬，去年並安排人員在現場供民眾申請登記，領取遷葬補償費，若家屬未登記申請才依無主墓處理，究竟是家屬未辦理申請或是包商失誤等，目前釐清中。

林先生表示，祖墳在台中豐原第六公墓，去年掃墓時，發現墳墓上有公告，配合國道4號台中環線豐原潭子段工程需辦理遷葬，當時打電話到豐原區公所詢問，公所回應，屬第二期工程，屆時會連絡家屬遷葬。

未料，今年3月掃墓時，林先生一家卻發現祖先的墓不見了，現址成了雜草一片。林先生指出，過年後，經常夢見祖先，心中覺得怪怪的，所以選擇提前掃墓，未料，卻發現祖先墳墓都不見了。

他說，打電話到市府生命禮儀管理處詢問，獲得回應為包商失誤未通知就將部分墳墓起掘，遺骸依規定化成骨灰後，放到納骨塔的地下室，需家屬自行取回。

70多歲的林姓阿嬤哽咽說，父親生有10個子女，死後有許多子孫祭祀，怎會被當成無主墓處理。

台中市議員謝志忠表示，台中市生命禮儀處誤將「有主墓」當成「無主墓」處理，事後發現也未主動通知家屬或道歉，要家屬自行處理，非常冷血，要求生命禮儀管理處說清楚、講明白。1060323

(中央社)