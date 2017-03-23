暴跌後收失土 日股微漲作收

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日本東京股市今天收高，收復昨天暴跌失土，微漲作收，因受限於日圓走強，同時投資人觀望美國今天稍後將就一項關鍵健保案表決。

根據法新社，日股基準日經225指數收盤漲43.93點，或0.23%，來到19085.31點。

東證一部指數收盤微漲0.21點，或0.01%，來到1530.41點。1060323

(中央社)