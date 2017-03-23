宜蘭壯圍農會選舉傳賄選 檢調約談

宜蘭縣壯圍鄉農會傳出疑似賄選，檢調單位今天約談數十名相關人士，展開調查中。

壯圍鄉農會上屆就曾經爆發過疑似賄選案，本月才剛落幕的幹部選舉也因理事長派與總幹事派雙方人馬相互競爭激烈，備受矚目，但在選舉結束後卻傳出疑似賄選情節。

據了解，宜蘭地方法院檢察署上午大動作指揮相關單位，約談數十名相關人士到案說明，詳細案情仍待檢調了解中。1060323

(中央社)