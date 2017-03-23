腸病毒好發季節 先洗手再抱嬰幼兒
天氣回暖，又到了腸病毒好發季節，嘉義市衛生局呼籲家中有幼童的家長應注意，回家時先更衣、洗手後再抱嬰幼兒，以降低感染機率。
衛生局指出，國內今年首例腸病毒重症個案，是住在南部的1歲半男童，2月下旬因出現發燒、無故驚嚇、嗜睡等症狀而就醫，經檢驗與審查確認為克沙奇A2型腸病毒重症個案。
所幸這名男童經及時治療後，已康復出院，因此衛生局呼籲家中若有幼童出現發燒、口腔黏膜水泡及破損、不吃東西、手腳長紅疹，應儘早到小兒科門診就醫，避免引發重症。
衛生局表示，腸病毒疫情約自每年3月下旬開始上升，5月底至6月中旬達到高峰，患者以5歲以下幼童居多，一般症狀為發燒、口腔潰瘍及手、足、臀部出現丘疹或水泡等。
由於腸病毒目前並無疫苗或特效藥，且酒精性乾洗手對腸病毒是無效的，因此唯有落實勤洗手、生病速就醫、生病不上學，才能避免腸病毒擴散。
衛生局指出，一般成人感染腸病毒，大多沒有症狀或僅有輕微感冒症狀，很容易成為潛在的傳染源，因此請大人回家時，先更換衣物、洗手後再接觸嬰幼兒，以降低感染機率。1060323
(中央社)
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