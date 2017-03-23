告白被打槍 故宮小編霸氣回應

粉絲團小編引熱潮，「故宮精品」小編昨天發「小資小編的敗家計畫」，標籤全聯「在一起你怕了嗎？」慘遭全聯小編打槍，故宮小編霸氣回，「他們會後悔故宮小編怎麼這麼正」。

新媒體時代，社群網站小編貼文只要有趣，就能博得網友「讚」數及轉發，吸引網友關注。先前全聯小編在臉書發文引發熱議，像是團結一塊肌啤酒節、農民曆衛生紙、狂到不行的中元企劃等，都在社群引起大量討論。

國立故宮博物院近日在臉書社群上的經營也受到討論，像是「故宮精品」小編日前在臉書社群上發一篇「發薪前VS.發薪後」照片，發薪前只能用紙碗吃泡麵，發薪後改用仿式青瓷蓮花式碗裝泡麵，「要是你以為小編只會花錢加菜那就錯了，錢要花在刀口上，泡麵瞬間提升了好幾個檔次呢」。

這篇貼文立刻被網友說，「故宮小編被全聯小編帶壞了」，沒想到全聯小編也來留言說，「聽說這裡有人被我帶壞了（撥頭髮）」，故宮小編也妙回，「嗯~寶傑，你怎麼說?聽說還有粉絲建議我們在一起耶~(北鼻~)」。

昨天故宮小編也貼出一篇「小資小編的敗家計畫」，還Tag全聯「在一起你怕了嗎？」有網友搞笑回應，「跟全聯小編的喜帖記得寄」。

可惜故宮小編的熱情只得到全聯小編殘酷回應，「我們之間淒美的愛情終究是被浮上檯面了，但我始終是抵不過家族的命運，老闆說他已經把我許配給 #國立傳統藝術中心（傳藝文化園區）」。

故宮小編代表今天接受中央社訪問時說，「我們應該有一些行動吧」，一副要全聯小編等著瞧的氣勢，最後還補了一句，「Yahoo！奇摩新聞小編已經和我們告白，他們（全聯小編）會後悔故宮小編怎麼這麼正」。

故宮小編代表指出，「故宮精品」小編團隊共10人，成員平均27歲，都是從日常生活中尋找創意，用網民的語彙說話，獲得網友迴響，「像是青瓷蓮花式碗裝泡麵的貼文，就是小編經常吃泡麵找不到碗想出來的」。

故宮文創行銷處副處長王耀鋒表示，小編在社群上的發文討論，確實也增加故宮文創商品的詢問度。

另外故宮在今年農曆春節前夕也推出「故宮百人假人挑戰」，當時影片一上傳臉書，立即獲得網友迴響、轉發。

故宮公共事務室主任許嘉恬表示，當時從發想、策劃、執行到最後剪接完成，僅花1週時間，她坦言一開始提出拍攝「假人挑戰」，確實有許多處室主管不知所措。

當時利用故宮閉館時間拍攝，影片3分鐘總共拍了2小時，NG二次、拍到第三次才大功告成，不過影片拍完後，各部門反應都不錯，甚至還希望可以再拍第二集，也顯示出社群經營的重要性。1060323

(中央社)