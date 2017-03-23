放寬農藥殘留惹議 國民黨團籲林全立即廢止

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衛福部食藥署上周公告放寬共351項蔬果植物等農產品的農藥殘留容許量，引發外界疑慮。國民黨立法院黨團召開記者會，書記長王育敏（中）、立委陳宜民（右）等人表示，放寬農藥殘留標準，會對國人健康及農產品輸出造成很大傷害，呼籲行政院長林全立即廢止該公告。（劉宗龍攝）

衛福部食藥署上周公告放寬共351項蔬果植物等農產品的農藥殘留容許量，引發外界疑慮。國民黨立法院黨團召開記者會，書記長王育敏（中）、立委陳宜民（右）等人表示，放寬農藥殘留標準，會對國人健康及農產品輸出造成很大傷害，呼籲行政院長林全立即廢止該公告。（劉宗龍攝）

衛福部食藥署上周公告放寬共351項蔬果植物等農產品的農藥殘留容許量，引發外界疑慮。國民黨立法院黨團召開記者會，書記長王育敏、立委陳宜民（見圖）等人表示，放寬農藥殘留標準，會對國人健康及農產品輸出造成很大傷害，呼籲行政院長林全立即廢止該公告。（劉宗龍攝）

衛福部食藥署上周公告放寬共351項蔬果植物等農產品的農藥殘留容許量，引發外界疑慮。國民黨立法院黨團召開記者會，書記長王育敏、立委陳宜民等人表示，放寬農藥殘留標準，會對國人健康及農產品輸出造成很大傷害，呼籲行政院長林全立即廢止該公告。

(中時)