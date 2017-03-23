田徑》她不但是運動員 還有一副好歌喉

英國女子田徑跳遠選手索耶，去年在里約奧運獲得第八名，今年2月參加歌唱節目一鳴驚人。(美聯社資料照)

現年22歲的英國女子索耶(Jazmin Sawyers)，出生於英國，但父親是牙買加人，從小就嶄露出運動天分，她不但學習過體操，還是田徑跳遠好手，甚至跨領域參加2012冬季青年奧運會，在雪橇項目獲得銀牌，更讓人驚訝的是，索耶還擁有一副好歌喉，上個月在英國唱歌節目的達人秀中一鳴驚人。

笑起來相當甜美的索耶，4歲學習體操，10歲改練田徑，初期兼顧全能、跳高和跳遠，2011年在世青錦標賽七項全能獲得第9名，該年接受特殊訓練，2012年代表英國參加冬季青奧，索耶拿下雪橇賽銀牌，替英國隊拿下冬季青奧第一面獎牌，此後還成為2012倫敦奧運傳遞聖火員，並且在世青賽中以6公尺67的成績奪得跳遠第三名。

2013年索耶就讀大學後專攻跳遠，2014年大英國協運動會上，她摘下了跳遠銀牌。2016年索耶先後參加室內世錦賽以及里約奧運會，其中在奧運會決賽中名列第八，成績是6公尺69，個人最佳成績是2016年6月在伯明罕跳出的6公尺75，如今正在積極備戰，期盼能在2020東京奧運會站上頒獎台上為祖國爭光。

(中時電子報)