Yahoo TV推直播 人氣主持沈玉琳、唐綺陽進攻

Yahoo TV宣布2017年新策略，生活娛樂類直播節目，除了原有的黃子佼（右2）、Melody（左2）之外，力邀唐綺陽（左1）、沈玉琳加入。（記者廖慧娟攝）

Yahoo TV今天（3月23日）早上10點半在台北文創會所舉行記者會，公布2017年全新內容策略，在生活娛樂類的直播節目方面，除了深受歡迎的話題節目《佼心食堂》黃子佼及《Melody 瘋時尚》Melody殷悅之外，也力邀占星專家唐綺陽（原名唐立淇）、綜藝製作人沈玉琳加入，分別主持《唐綺陽談星室》與《愛情琳不靈》。

一早從北京趕回來的黃子佼，匆匆趕到記者會場。他表示，最近頻當「空中飛人」，昨天在北京錄製《跨界歌王》第2季，參加的選手包括陳建斌、姚晨、苗圃等實力派演員，歌喉真的超乎想像，場面熱烈，一直錄到今天凌晨1點多才收工，回飯店收拾行李，就直奔北京首都機場，搭最早班機回台，幾乎沒睡。

黃子佼剖析，直播節目有趣的地方就在於說出來的話、突發狀況完全無法更改、重來，挑戰性大，例如之前鄭秀文來台宣傳電影《合約男女》及全新國語EP《裸》，直播到晚上8點，整幢大樓斷電，也沒空調，大家忍著悶熱直播；直播結束後，鄭秀文還辛苦走樓梯離開。

唐綺陽及Melody也一致認同，表示直播時有突發狀況，真實呈現主持人及來賓的及時反應，才是網友最愛看的。唐綺陽透露，直播時也曾碰過停電，畫面一片漆黑，她很急，擔心網友因為看不到節目而離開，沒想到好奇的網友真多，停電前有18000多人在線，停電後，進入直播間的網友一路飆升，輕鬆超過2萬人。

(旺報)