繼續打臉川普 星巴克再雇加拿大1000難民
川普宣布針對穆斯林國家公民入境美國的旅遊禁令以後，造成很多美國大企業的不滿和反彈，星巴克早在今年1月不爽川普政令，就直接宣布雇用1萬名難民，而周三(22日)又再加碼，宣布未來5年內，計畫雇用加拿大1千名難民。
據加拿大《都會報》（Metro News）報導，星巴克將透過國家組織「聘用難民」機構，展開招募計畫，和當地省級、市級移民機構積極合作。
星巴克計畫未來2個月內，在多倫多、溫哥華和蒙特婁等難民人口最多的城市，開始媒合當地難民和雇主。星巴克發言人Luisa Girotto表示，這顯示公司仍有大量聘人的需求。這次招募難民的計畫，大部分的職缺都是商店內的正職工作，起薪將是最低薪資。
截至去年秋天為止，加拿大星巴克在全國各地一共有1,399家商店，聘用當地超過1萬9千名員工。
(中時電子報)
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