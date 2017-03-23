異國戀遇恐怖情人 比國男判刑9月
異國戀竟是恐怖情人！比利時籍男子保羅（PAUL）與台灣籍女子相戀，不料交往後保羅性格大變，竟對女友拳腳相向，還強制猥褻下體，新竹地院法官依傷害及強制猥褻罪判刑9月。
判決書指出，40歲保羅去年9月間與女友因故起爭執，保羅氣不過毆傷女友臉部，還踢傷腹部和腰部，女友抵抗時還被強行猥褻下體。
8天後，保羅又動手毆打女友，造成身體多處傷勢，再隔3天又毆打臉部、後腦杓等，甚至強掐脖子，恐怖行徑令女友傷心不已。
保羅開庭時坦承與女友發生拉扯，辯稱可能不小心傷到她，法官審理後依3次傷害罪及強制猥褻罪判刑。
(中時)
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