WBC》經典賽明星隊 亞洲球員只有他入選
第4屆經典賽在美國捧盃後畫下句點，大會也選出本屆的明星球員，波多黎各屈居亞軍，仍有捕手莫里納（Yadier Molina）等5人入選最多。亞洲僅日本右投千賀滉大入選明星隊，但他也是準決賽對美的敗戰投手，不免悲情。
從育成選手成為一軍強投，千賀滉大的勵志故事，又隨著入選經典賽明星隊而添了一筆，他在本屆賽事的自責分率僅0.82。另外兩位入選明星隊的投手為冠軍戰勝投史卓曼（Marcus Stroman），他也拿下賽事MVP，以及以色列的齊德（Josh Zeid）。
美國奪冠，卻僅史卓曼與一壘手荷斯莫（Eric Hosmer）、外野手葉利奇（Christian Yelich）入選明星隊。波多黎各除莫里納、二壘手拜耶茲（Javier Baez）、三壘手柯瑞亞（Carlos Correa）、游擊手林鐸（Francisco Lindor）上榜，幾乎包辦內野，老將貝爾川（Carlos Beltran）也獲選最佳指定打擊。
以4轟榮膺本屆全壘打王的巴倫汀（Wladimir Balentien），對連兩屆4強止步的荷蘭算是安慰獎。多明尼加外野手波蘭柯（Gregory Polanco）則是4強隊伍以外的唯一上榜者。
(中時電子報)
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