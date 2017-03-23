大廚義煮拿手料理 特教生吃得開心

兄弟姐妹麻吉團今天來到國立花蓮特殊教育學校，為250名師生義煮料理。（張祈攝）

10餘名大廚們聚集在國立花蓮特殊教育學校，一展拿手好菜的手藝。（張祈攝）

美食料理化身社會公益，來自台灣各地廚師們組成的兄弟姐妹麻吉團，成軍3年來不定時、定點地在各地「義煮」，今天上午10餘名大廚們聚集在國立花蓮特殊教育學校，一展拿手好菜的手藝，讓特教學生們五星級料理吃到撐。

「料理沒有身份之別，吃得開心最重要！」兄弟姐妹麻吉團發起人之一，富野集團主廚何政達說，團隊自成立以來每季皆「愛心義廚公益活動」，走訪過多家育幼院、偏鄉學校、老人日托站，今天是第一次走進「特教學校」，不變的是每一場廚師們都很用心準備。

廚師們愛心不落人後，期盼將美食料理也注入社會關懷的力量，10餘名大廚們以花蓮時令蔬果料理拿手菜，短短2個小時端出約250人份的13道菜，考量特教學生需求不同，主打「多重營養」特色，將食物做成易入口的大小，讓學生們輕鬆進食。

何政達說，兄弟姐妹麻吉團因「吃」而凝聚，因而有了吃得「有意義」的想法，20餘人因此有了回饋社會的念頭，秉持麻吉團走到哪公益就做到哪的理念，除了自掏腰包湊食材，也很感謝在地許多廠商熱心贊助，讓他們能到處讓人吃透透。

花特校長劉于菱也特別頒發感謝狀給義廚團隊，她說，孩子們少有機會能到大飯店用餐，廚師們端出的每道菜都色香味俱全，平常吃不多的孩子都胃口大開，有了社會的愛心，孩子們都嚐到幸褔的滋味。

(中時)