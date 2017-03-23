超特別兒童遊具 在新竹市兒藝節
「2017兒童藝術節–風的運動場」，以新竹風為主題，為孩子量身打造，全國唯一5座遊具與1座獨特表演舞台，下月1日至4日在新竹市樹林頭公園盛大展開，盼藉此啟發孩子無限想像，盡情在場跳躍、玩耍，23日市長林智堅呼籲大小朋友一起來創造難忘兒童節。
市府去年首次舉辦兒童藝術節，獲全國民眾熱烈迴響，創下近20萬進場人次，林智堅說，今年移師到樹林頭公園，結合新竹特有「風」，規畫「彩色搖擺屋」、「漫步雲端」、「逆風向前衝」、「風兒滾滾來」以及「乘風破浪」等5大原創遊具，提供孩子攀爬、跳躍、滑行，刺激5感體驗，訓練孩子平衡感與協調性。
文化局表示，活動期間除5大遊具外，每天上午11點、下午1點半及3點半，在「風的風行器」舞台將演出兒童劇「飛天國王子選拔大會」，敘述飛天國的龍捲風國王，在颱風、暴風、微風等王子中，選任繼承人的故事，另紙飛機造型腳踏車，也將穿梭現場吸引大家目光。
文化局指出，活動期間可由新竹轉運站搭乘免費接駁專車直達會場（上午9點半至下午4點半，每15分鐘一班），周邊也提供800多個汽車停車位及近千個機車停車位，活動期間皆不收費，歡迎全國家長帶著寶貝孩子，來新竹市玩耍，並在這裡停留1晚，給孩子獨一無二的兒童節。
(中時)
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