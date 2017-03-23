排廢相關發言被判拘役 蕭永達上訴到底
2013年發生的日月光排放污水案，高雄市議員蕭永達因相關發言被判拘役58天並須賠償新台幣10萬元，他今天召開記者會控訴司法不公，決定上訴到底。
日月光排放污水案，前立委蔡錦隆、江惠貞在立法院批高雄市政府督導不周、養案，蕭永達反批對方站在財團那邊，「拿日月光多少獻金？」結果挨告，一審判拘役58天並須賠償10萬元。
高雄市副議長蔡昌達、市議員張勝富等與市府環保、法制等局官員，今天聲援蕭永達並陪同召開記者會，蕭永達批評司法不公、保障財團。
蕭永達說，他所質疑的事涉及公共利益、可受公評之事，言論應該受到保障，這樣的判決是打擊言論自由。法院判決有罪，形同限制人民監督民意代表的言論自由，也會讓立法委員更敢於公開替財團關說。
蕭永達批司法不公，這樣的判決結果，會影響人民言論自由，保障民代公然關說。形同司法在替財團圍事，將對台灣社會產生很不利的影響，他一定會上訴到底。高雄市議會也同意「日月光廢水案」排進本會期專案報告。
高雄市議會排定「2013年日月光廢水案」的專案報告，針對日月光須負的3項責任，包含刑事責任：日月光排毒廢水無罪案，最高法院質疑二審未查清楚，發回更審。行政責任：日月光廢水污染遭罰1億餘元敗訴，高市府再上訴。社會責任：日月光董事長張虔生曾表示自2014年開始，每年捐贈1億元，連續30年，其動向及流向。
至截稿，日月光公司尚未回應。1060323
(中央社)
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