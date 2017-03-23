2天連2起 國道北斗路段火燒車
國道中山高南下北斗路段接連2天發生小貨車車禍，王姓男子駕駛的小貨車今天上午翻落邊坡起火，王男送醫後無大礙。
昨天在中山高北斗路段也有1起小貨車火燒車意外，發生地點則是在北上路段，不過駕駛小貨車的李姓男子在起火前就已經逃出。
國道公路警察局第三警察隊指出，今天上午10時30分左右，王姓男子駕駛的小貨車行經中山高南下222公里北斗路段時，小貨車突然失控，先撞上護欄後衝出，小貨車在邊坡翻覆後起火，所幸王姓男子送醫後只有輕微腦出血，仍在醫院住院觀察中。
除了今天的車禍之外，昨天在北斗路段北上方向也有1起火燒車意外，李姓男子駕駛的小貨車先傳出怪聲音，李男發現有異，趕緊先把車子停在路肩後，小貨車開始冒煙，李姓男子拿滅火器要滅火，但小貨車火勢太猛烈，小貨車仍被燒到只剩下骨架。1060323
(中央社)
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