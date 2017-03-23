馬公基地軍官涉足聲色場所 空軍檢討汰除

我要評比

馬公基地勤務隊多名軍官被爆料進出聲色場所，空軍司令部今天表示，調查確認有中校中隊長等6人涉足不正當場所，其中5名軍職幹部記大過以上處分，調離現職，並依規定檢討汰除。

媒體報導，空軍澎湖馬公基地勤務隊副隊長許玄龍中校21日晚間擔任營區留守主管時，蹺班率3名少校分隊長外出到越南店飲酒，喝得醉醺醺直到深夜近12時許回到營區，還一臉茫茫的耍官威對營門衛兵說：「看他面子不用刷卡」。

空軍司令部今天發布新聞稿表示，台南基地部分官兵涉足不正當場所，是基地於21日自行查獲後，由空軍司令部派遣專案小組前往馬公基地勤務隊實施行政調查。

空軍司令部表示，確有中校中隊長1人、中校副隊長1人、少校分隊長2人、少校基勤官1人及聘雇人員1人，共計6人涉足不正當場所，依「陸海空軍懲罰法」檢討5名軍職幹部大過以上處分，立即調離現職，並依規定檢討汰除，嚴懲不貸；另聘雇人員依「工作規則」檢討重懲。

空軍司令部表示，所屬幹部未能遵守軍紀營規，漠視法令規定，出入不正當場所，將秉持「毋枉毋縱，絕不寬貸」之原則，對於違法犯紀之官兵施以重懲，以杜絕類案再生。1060323

(中央社)