水環境大幅改善 嚴重污染河段剩73公里

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環保署今天表示，台灣的重要河川中，嚴重污染河段由民國90年的386.2公里減少至105年的73.7公里，為歷年來嚴重污染河段最短長度。

行政院環境保護署今天舉辦「地方政府環保機關績效考核優等聯合頒獎典禮」，表揚105年度河川污染整治及海洋污染防治績效優良縣市，共計桃園市等13縣市獲獎。

環保署表示，目前全台重要河川中，嚴重污染河段由民國90年的386.2公里減少至105年73.7公里，為歷年來嚴重污染河段最短長度，且水質清淨的未（稍）受污染河段由90年的1808.9公里增加至105年1940.4公里。

環保署表示，今年著重畜牧糞尿沼液沼渣資源化政策，以「水質清淨程度」、「水污染防治經費執行」、「推廣畜牧糞尿沼液沼渣作為農地肥分使用」、「水污染防治費徵收與執行」及「政府行政管理」等5大面向，引導地方政府推動流域水質管理行動計畫，希望達到短期不缺氧、不發臭，以及長期所有水體皆能符合水質標準的目標。

海洋污染防治部分，則督導地方政府強化環境敏感區的污染防護策略及辦理相關海洋污染應變兵棋推演及演練，結合民間團體推動民眾參與清除海洋垃圾（海岸、海面及海底）。1060323

(中央社)