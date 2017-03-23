拉K情緒不穩拉扯爺爺致骨折 男子毆警被起訴
22歲、神岡區王姓男子，疑似拉K後情緒不穩，今年1月躲在國道四號橋下，家人勸他回家，竟拉扯爺爺致骨折；3名警察據報後趕到場把他帶進警車後座，他又狂踢亂扯，造成兩員警受傷，爺爺心疼孫子未提告，打警部分被依妨害公務罪嫌起訴。
起訴書指出，王姓男子於今年1月22日下午，疑似拉K後情緒不穩跑到屋外，家人怕他出事四處尋找，後在神岡區福民路國道四號橋下找到人，家人勸他回家不成，與他發生拉扯，王男竟動手毆打、推了爺爺，造成爺爺骨折傷害，王父趕緊報警處理。
員警到場要求王男回派出所作筆錄，將王男帶進警車後座時，王男竟拿起車內警棍敲車窗，企圖逃逸，腳踹兩員警，導致劉、李兩員頸部、手指、胸部多處傷害，最後仍被制伏。
案件偵辦中，爺爺心疼孫子，撤回告訴，不願追究，兩名員警也未提傷害告訴，但因妨害公務罪屬公訴罪，仍被檢方起訴。
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(中時)
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