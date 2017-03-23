美副防長：處理北韓威脅是美政府第一要務

我要評比

韓聯社報導，美國副防長羅伯特·沃克22日（當地時間）對到訪的南韓國會國防委主席金榮宇表示，處理北韓威脅是川普政府的第一要務（top priority issue）。

對於美國調整對北韓政策，沃克介紹，歐巴馬政府時期對北韓政策是自下而上形成，先在工作層級草擬成案，按助理部長、次長、副部長、部長、國家安全顧問的順序逐級向上提報。

如今則先由國安顧問和部長制定大方向，自上而下形成並細化方案。沃克說，過去20年來，美國爲解決朝北韓問題推行的「戰略忍耐」以失敗告終，因此在尋求新的方案。

就「中國反薩動搖韓美關係」的說法，沃克說，韓美關係絕不會動搖，美方將一如既往地與南韓在所有方面保持合作。

(旺報)