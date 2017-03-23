Hajime社長被爆劈3女 木下佑香痛哭揭交往過程
Hajime社長是日本最受歡迎的YouTuber，其個人頻道訂閱數高達近500萬人。然而他就被踢爆私下個性花心，竟同時一次劈腿3女，以大胃王美女成名的另一YouTuber木下佑香也是受害者之一。
Hajime社長被踢爆劈腿惡行，稱他今年2月14號情人節以拍片為由，婉拒與女友約會，卻被女友發現和另一位模特兒在棉被中過夜，最後這段感情當然是以分手收場
原以為事情就此落幕，豈料木下佑香突然爆料人直播中，打電話自爆也曾和Hajime社長交往，哭訴與對方去年12月分手，到現在才發現自己被劈腿了，更哭著表示「完全不能相信，感到很痛苦」、「但不想再糾纏下去了」。
後來Hajime社長也拍攝謝罪影片，在影片中承認同時劈腿前女友跟木下佑香，但情人節的模特兒只是普通朋友關係，當天只是來他家借住。而這段Hajime社長謝罪影片，上傳至今不到1天時間，已吸引超過330萬人次觀看。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。