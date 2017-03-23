Hajime社長被爆劈3女 木下佑香痛哭揭交往過程

Hajime社長被爆劈3女，受害者竟有大胃王美女木下佑香。(取自YouTube)

木下佑香直播中哭認與Hajime社長交往。

Hajime謝罪影片

Hajime社長是日本最受歡迎的YouTuber，其個人頻道訂閱數高達近500萬人。然而他就被踢爆私下個性花心，竟同時一次劈腿3女，以大胃王美女成名的另一YouTuber木下佑香也是受害者之一。

Hajime社長被踢爆劈腿惡行，稱他今年2月14號情人節以拍片為由，婉拒與女友約會，卻被女友發現和另一位模特兒在棉被中過夜，最後這段感情當然是以分手收場

原以為事情就此落幕，豈料木下佑香突然爆料人直播中，打電話自爆也曾和Hajime社長交往，哭訴與對方去年12月分手，到現在才發現自己被劈腿了，更哭著表示「完全不能相信，感到很痛苦」、「但不想再糾纏下去了」。

後來Hajime社長也拍攝謝罪影片，在影片中承認同時劈腿前女友跟木下佑香，但情人節的模特兒只是普通朋友關係，當天只是來他家借住。而這段Hajime社長謝罪影片，上傳至今不到1天時間，已吸引超過330萬人次觀看。

(中時電子報)