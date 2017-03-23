蔡總統會見前美防長裴利 盼台美和平穩定
總統蔡英文上午接見美國前國防部部長裴利（William Perry）一行，她盼台美關係可以在堅實的合作基礎上，持續往繁榮發展與和平穩定方向邁進。
蔡總統致詞時表示，裴利博士對台灣人民而言是非常熟悉的名字，他不僅是著名的數學家、工程師及研究「預防外交」的重要學者，最為人所知的是在1996年台海危機時，擔任美國國防部長，為穩定區域和平扮演關鍵角色。
蔡總統也恭喜裴利博士去(2016)年發表新書「My Journey at the Nuclear Brink」，這本書綜合研究成果與實務經驗，深獲好評，希望這本書將來能譯成中文在台灣發行，讓更多台灣讀者可以看到。
蔡總統表示，今天的訪賓許多是來自美國政界、學界的專家，美國是台灣在國際上最重要的盟友，與台灣共享自由、民主、人權等重要價值，彼此在經濟及安全事務上也有長期且深度的合作。
蔡總統說，經貿和安全也正是台美關係中最重要的兩大議題，盼此次會面能和大家深入交換意見，也相信台美關係可以在變動的國際局勢中，往繁榮發展及和平穩定的道路上繼續前進。
訪賓一行由美國在台協會(AIT)台北辦事處處長梅健華(Kin Moy)陪同，前來總統府晉見總統，國家安全會議秘書長吳釗燮及外交部次長李澄然也在座。
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。