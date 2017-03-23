APP、遊戲設計正夯 台科大資工系平均70級分

四技申請入學今天公布第一階段篩選結果，台科大平均錄取級分為64.34級分，比去年略降一級分，今年台科大資工系最夯，不僅有74級分同學申請，平均級分更高達70.58級分，是所有系組最高，可見時下最新的APP、資安、金融科技、遊戲都讓資工領域受青睞，另今年共有4位74級分的學生分別報考營建系、化工系、資工系、設計系。

根據台灣科技大學統計，今年共有6850名考生報考各系組，報考人數創歷年新高，今年共有374名額，平均錄取率為5.46%，受學測整體學測成績略降的影響，台科大今年平均錄取級分也稍微降了約1級分、為64.34級分。

台科大吸引了不少學測成績優異的高中生報考，今年共有74級分4人，分別來自台南一中、武陵高中、建中、再興高中，報考台科大營建系、化工系、資工系、設計系；73級分5人，72級分(前1%)以內的考生有29名；70級分以上有132人，67級分(前5%)以內的考生數為468人。

台科大校長廖慶榮分析說，台科大近年積極發展國際化，不僅校內碩博士國際生人數居全台大專院校之冠，也鼓勵學生出國，選送大批學生出國交換，台科大也兼具實務及研究理論基礎，與產業連結緊密，讓學生深受業界歡迎，都吸引更多學生前來報考。

此外， 平均錄取級分最高的學士班為電資學士班平均66.8級分，其次是不分系學士班的65.01級分；在系的表現上，資工系則飆高至70.58級分、接續是電機系的69.59級分。

台科大分析說，可見時下最新的APP、資安、金融科技、遊戲都讓資工領域受青睞；而電資學士班和電機系則是歷年來最穩定的高分系組，這與台灣電子產業興盛的結構密切相關。

今年報考人數最多的分別為不分系學士班、材料系、電資學士班。台科大表示，不分系今年報考人數高達3337人，招生人數為40人，錄取率僅有1.2%，是今年台科大錄取率最低的科系，且學測級分也必須達65.01級分。

台科大分析說，由於不分系讓高中生能延後選讀主修系所，進大學後可以先跨領域學習及摸索、暫緩決定志願，對高中生而言是一個很好的選擇。

(中時)