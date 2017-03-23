中時電子報

優質豐富的新聞媒體

歷史新聞

清明節將屆 新北消防局公墓發送滅火水袋

中時
點閱24
我要評比
2/10
清明節將屆　新北消防局公墓發送滅火水袋
新北市消防局第四救災救護大隊將於清明節掃墓期間，在轄內各大公墓發送滅火水袋，預防公墓火警發生。（孟祥傑翻攝）

清明節快到了，鑑於清明節往往是火警發生頻繁時期，新北市消防局第四救災救護大隊將於轄區15處公墓加強防災巡邏，並於4月1日至5日掃墓人潮最密集期間，在各大公墓設置服務台發送滅火水袋，防範公墓火警發生。

消防局第四救災救護大隊長蕭力愷表示，為降低清明節公墓火警發生機會，已協調轄內新店、烏來、深坑、石碇、坪林等各區公所，先請鋤草廠商剪除雜草，避免民眾焚燒金紙時不慎引燃雜草釀發，也呼籲民眾焚燒金紙後熄滅餘火。

第四大隊也將於25日至31日排定勤務，由各分隊人員至轄內各公墓巡邏預防火警發生，另將於4月1日至5日掃墓人潮高峰期間，派駐警消及協調婦女防火宣導隊員在各公墓發送滅火水袋，宣導民眾注意掃墓防火。

(中時)

關鍵字：滅火水袋新北市消防局清明節
點閱24
我要評比
2/10
好友人數

相關新聞

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。