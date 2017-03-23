清明節將屆　新北消防局公墓發送滅火水袋

新北市消防局第四救災救護大隊將於清明節掃墓期間，在轄內各大公墓發送滅火水袋，預防公墓火警發生。（孟祥傑翻攝）

清明節快到了，鑑於清明節往往是火警發生頻繁時期，新北市消防局第四救災救護大隊將於轄區15處公墓加強防災巡邏，並於4月1日至5日掃墓人潮最密集期間，在各大公墓設置服務台發送滅火水袋，防範公墓火警發生。

消防局第四救災救護大隊長蕭力愷表示，為降低清明節公墓火警發生機會，已協調轄內新店、烏來、深坑、石碇、坪林等各區公所，先請鋤草廠商剪除雜草，避免民眾焚燒金紙時不慎引燃雜草釀發，也呼籲民眾焚燒金紙後熄滅餘火。

第四大隊也將於25日至31日排定勤務，由各分隊人員至轄內各公墓巡邏預防火警發生，另將於4月1日至5日掃墓人潮高峰期間，派駐警消及協調婦女防火宣導隊員在各公墓發送滅火水袋，宣導民眾注意掃墓防火。

(中時)