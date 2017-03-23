賊偷爆漿餐包 超商店長化身正義哥逮人

66歲何姓男子趁機偷竊2個「爆漿冰火餐包」，遭警方逮捕法辦。（葉書宏翻攝）

66歲何姓男子趁機偷竊2個「爆漿冰火餐包」，遭警方逮捕法辦。（葉書宏翻攝）

66歲何姓男子昨上午9時許，在新北市雙和醫院內商店街閒晃，他發現某麵包店人潮擁擠，趁機2個「爆漿冰火餐包」，隔壁超商店長發現，當何嫌步出麵包店時當場將他人贓俱獲報警處理，何男坦承偷竊，訊後被依竊盜罪法辦。

警方調查，何男無業、有多項竊盜前科，平時遊手好閒，時常在雙和醫院商店街內偷竊，本月6日趁機在商店街內的便利商店偷竊文具用品，當場被店長發現，報警送辦。

何男遭逮後不知悔改，昨日再度現身商店街，發現某麵包店人潮擁擠，趁機2個、價值144元的「爆漿冰火餐包」放入口袋內，行竊過程都被隔壁超商店長目睹，當他走出麵包店時立即上前攔阻，通知警方處理。

店長向警方表示，月租才被何男偷竊，因此對他相當有印象，發現他再度出現時才會特地留意，沒想到又故技重施。何男坦承偷竊，辯稱只是順手拿的。警訊後依竊盜罪法辦。

(中時)