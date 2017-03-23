賊偷爆漿餐包 超商店長化身正義哥逮人
66歲何姓男子昨上午9時許，在新北市雙和醫院內商店街閒晃，他發現某麵包店人潮擁擠，趁機2個「爆漿冰火餐包」，隔壁超商店長發現，當何嫌步出麵包店時當場將他人贓俱獲報警處理，何男坦承偷竊，訊後被依竊盜罪法辦。
警方調查，何男無業、有多項竊盜前科，平時遊手好閒，時常在雙和醫院商店街內偷竊，本月6日趁機在商店街內的便利商店偷竊文具用品，當場被店長發現，報警送辦。
何男遭逮後不知悔改，昨日再度現身商店街，發現某麵包店人潮擁擠，趁機2個、價值144元的「爆漿冰火餐包」放入口袋內，行竊過程都被隔壁超商店長目睹，當他走出麵包店時立即上前攔阻，通知警方處理。
店長向警方表示，月租才被何男偷竊，因此對他相當有印象，發現他再度出現時才會特地留意，沒想到又故技重施。何男坦承偷竊，辯稱只是順手拿的。警訊後依竊盜罪法辦。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。