FRESH！AV女優夏目愛莉的關鍵詞就是「偶像」

夏目愛莉是標準的偶像嫩妹系女優，然演出部分，卻是「玩很大俱樂部」的一員。(MIAD_819)

農曆年剛過完沒多久，每年到這時候，總得來一點「自我期許」，許下願望，希望新的一年能完成內心的想像，而除了健康平安、升遷順利這等實際的願望外，說實話，哪個女生私心不會盼望「不老」，最好年輕到翻過去，水嫩俏麗就像少女一樣，而這不僅是萬千女性心中永遠不變的企盼，同時也是男性心中的極致美夢，無論幾歲的男人，總希望與之「交手」的都是軟萌幼齒妹，這也是「慾望夢工廠」AV產業所致力開發的區塊，找不到新類型的漂亮女優、想不出新企劃，打JK蘿莉牌，怎有失誤的可能性呢？

於是在這種氛圍下，看起來永遠凍齡的嫩妹系女優，無論「道行」是深是淺，總是有口飯吃的，更遑論搭上「偶像」主流列車、打出撞臉「AKB48」的島崎遙香的AV女優夏目愛莉，她光聽名字就自帶俏皮感，而人如其名，夏目愛莉正是一年365天穿女高中生制服也讓人看不膩的嫩妹系女優，凸顯可愛感的圓圓臉蛋，配上雙馬尾與齊劉海完全無違和，這就是夏目愛莉的「戰鬥Look」，但若以為她的演出也是青澀有加、純淨如水的話，那就大錯特錯啦！

沒錯，長得一副學生妹模樣的夏目愛莉，主要的演出設定是學生妹與蘿莉情色戲，她雖然沒有波濤洶湧的大奶與慾念加倍的S曲線肉體，但體質倒是情色感十足，在數以萬計的AV女優中，敏感度可算得上佼佼者程度，也就是說，在她的作品中，要清純有清純，但要鹹濕，夏目愛莉也可以隨時隨地、隨心所欲化身「噴水鯨魚」，現場水花飛濺，刺激度跟她的清純外貌形成強烈反差，且出道至今3年多，夏目愛莉已是「玩很大俱樂部」的一員，讓人備感意外，有種買到好福袋的感覺，是說標題提到了「偶像」二字？說真的，AV圈是個重視包裝手法的地方，像與不像的問題，其實也是相當主觀的，只要看片能愉快，這似乎也不是那麼重要，相信只要看的人有心，都能從中找出趣味，夏目愛莉到底跟AKB的島崎遙香相似度多少？就留給Aver們自己評分囉！

姓名：夏目愛莉

日文：なつめ愛莉

拼音：Natsume Airi

出生地：日本東京都

血型：O型

身高：160cm

三圍：33 - 23 - 33 C罩杯

出道年份：2013

演出作品：

「子宮レンタル女子校生 僕の彼女は誰とでも中出しセックスをするッ！！ なつめ愛莉」

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(中時電子報)