長安西路都更今拆屋 柯文哲：不同意戶怪怪的

長安西路都更案23日上午開始拆除，住戶委任律師揚言對都發局長林洲民提告，台北市長柯文哲今天下午至新北市出席雙北論壇時直言建商偷拆屋不對，「但不同意戶也怪怪的」，令幕僚緊張得直掐柯文哲肩膀。

柯文哲指都發局是執法單位、依法行政，不會有問題，不過可以修正不同意戶和建商意見不同時的SOP，修完就沒有問題。當媒體追問柯文哲「不同意戶哪裡怪怪的？」柯文哲似乎這才發現發言不妥，連忙表示「下一題」。

(中時)