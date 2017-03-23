做月子貴鬆鬆 明新科大推月子課程

新竹縣明新科技大學將推出做月子課程，讓新生兒家庭可省下1筆可觀的開銷。（陳育賢攝）

新竹縣明新科技大學將推出做月子課程。（陳育賢攝）

新竹縣明新科技大學將推出做月子課程，讓新手女媽及家人也能熟調出美味的月子餐。（陳育賢攝）

新竹縣明新科技大學將推出做月子課程，讓新手女媽及家人也能熟調出美味的月子餐。（陳育賢攝）

新竹地區做月子中心常是1位難求，而且收費「貴鬆鬆」，少則每天3、4000元，貴則上萬元，讓不少新生兒家庭大喊吃不消。新竹縣明新科技大學為了產婦與中年轉業婦女，特別於5月推出業界最紮實的月子訓練課程，讓產婦在家就可做月子，省去1筆可觀的開銷。

明新科大推廣教育中心主任張舜華指出，此次推出的課程針對的對象包括了保母、教保人員或幼保、護理相關科系、2度就業或轉業者、有意從事月子保母，取得保母人員技術士證者或修畢托育（保母）人員專業訓練班課程者，另，即將為人父母或準備為女兒、媳婦、姊妹做月子的家人都可報名。

內容則包括新生兒照顧護理、泌乳按摩、月子餐、新生兒按摩、月子餐設計要點、產後塑身、妊娠修護、產後護理等，校方聘請了一流師資與專業設備，結合學科與術科實際操作，總課程時數67小時，是很難得的學習機會。

其中，月子餐飲的調理設計學科課程達18小時，內容包含了產後餐飲重點、禁忌食物、不同階段餐飲設計重點、選購食材技巧、養身藥膳調理原則、月子藥膳運用、如何依產婦體質設計調理。

產婦按摩實做技巧課程內容包含精油的運用與調製、淋巴按摩原理及技巧、乳房按摩、腹部按摩、產婦美胸體雕、產婦手足專業護理。

月子餐飲的製作技巧包含月子餐調理、製作、擺飾。產婦產後照顧包含基本護理知識、母乳哺餵技巧及方法、子宮按摩、胸部按摩、產後運動。

新生兒照顧護理包含基本護理知識、臍帶護理、嬰兒按摩、新生兒常見問題、預防針注射重點。

另，還有產後照顧服務流程及實務經驗分享、新生兒基本照顧以及嬰幼兒撫觸與按摩。詳情可至官網查詢。

(中時)