一例一休爭議 賴清德盼勞動部4月逐一解決

台南市勞工局今天於嘉南藥理大學國際會議中心辦理「再創勞動和諧 友善職場安全」高階主管論壇，市長賴清德(中)出席致詞。(曹婷婷攝)

台南市勞工局今天於嘉南藥理大學國際會議中心辦理「再創勞動和諧，友善職場安全」高階主管論壇。台南市長賴清德出席論壇致詞，針對大家關心的一例一休新制問題，表示市府相繼舉辦20多場座談會，超1000多人次參與，除與各行業人員進行溝通，並蒐集各方意見，統整後送至勞動部，勞動部預計在4月逐一解決各項問題。

「再創勞動和諧，友善職場安全」高階主管論壇，是以了解職業安全衛生發展趨勢、機械設備器具安全源頭管理，以及新修正之勞動基準法一例一休新制為重點，並邀請中華民國工業安全衛生協會藍福良理事長、勞工局勞動條件科許禹錦科長及職安署南區職業安全衛生中心林棓司簡任技正，分別針對上述三大議題進行專題演講，本日活動計有產官學各界代表出席。

賴清德特別致詞感謝各工業區的理事長及台南產學各界，對台南的投資，不僅提供就業機會，也推動城市繁榮發展，更期許各界為勞工朋友建立一個安全、友善職場空間。

他說，縣市合併後，為促進工商業蓬勃發展，積極推動招商工作，共計完成了1000多個投資案，吸納9000多億的投資資經，也創造了8萬多個就業機會，讓台南失業率從合併前5.2%降至今日3.8%，勞動生產力提升大幅提升至60%以上。

勞工局長王鑫基表示，在追求快速、高效率的時代，產業型態漸漸改變，職災類型也在改變，近年來因機械切割捲夾造成勞工職業災害的事件層出不窮，職業安全衛生法令也有明確申報規範，他呼籲，雇主在購買機械、設備或器具時，應注意是否有張貼安全標示，期望能夠落實源頭管理，避免職災的發生，今日的論壇即是期望事業單位能為勞工朋友的工作環境安全把關。

(中時)