糖尿病患小心KP菌上門PK 變致命重症
多數人體內都有通稱「KP」菌的肺炎克雷伯氏菌（Klebsiella pneumoniae）並無大礙，但衛福部彰化醫院耳鼻喉科主任許嘉方提醒，血糖控制不佳的糖尿病患者，可是容易引發KP菌大暴走上門PK，不僅可能變成重症，還會危及生命！
許嘉方指出，1名62歲的邱姓男糖尿病患，日前突然感到脖子怪怪的，隔天就又出現喉嚨痛、發燒、畏寒及左頸部腫脹等症狀，緊急到彰化醫院就醫，他發現，邱男的病程很快，抽血發炎指數超過標準值30倍，懷疑正是KP菌作祟，立即安排住院治療，並找來胸腔科、感染科、外科等8科醫師會診，啟動全人照護。
病患住院時血糖指數迅速飆高，左頸部腫脹變大，並出現心律不整、血壓下降等敗血性休克的前兆，院方於是馬上進行開刀切開左頸部引流，清潔膿瘍，並做細菌培養，果然確認是KP菌感染，而邱男經開刀後每天清創傷口，並控制血壓及血糖，終於脫離險境。
許嘉方說，KP菌是消化道的菌落，對健康人的殺傷力不大，但對血糖控制不佳的糖尿病患而言，毒性會變得很強，當身心壓力變大，免疫力變差時，它可能攻擊眼睛、腦部、頸部、肺部、肝臟等，一旦演變成腦膜炎、肺炎、肝膿瘍、敗血症，死亡率高達20至40%，很多病患也因此失明。
感染科主任廖忠信也說，糖尿病患的白血球對KP菌的吞噬作用可能有缺陷，這使得血糖控制不佳的病人較易被KP菌攻擊，常常一發不可收拾，演變成重症。他每月平均有30個KP菌感染病人，大部分是尿道及呼吸道感染的輕症患者，有1至2例為重症，死亡率超過20%，這種情況以糖尿病人居多，不然就是慢性肝病、酗酒等免疫力較弱者。
廖忠信強調，KP菌感染在歐美不多見，在台灣卻很嚴重，儼然說是本土性感染病，不能不慎。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。