糖尿病患小心KP菌上門PK 變致命重症

彰化醫院提醒糖尿病患者要注意控制血糖，避免KP菌暴走造成危害。（鐘武達翻攝）

糖尿病患者如果出現頸部腫大等症狀，最好趕快到醫院檢查。（鐘武達翻攝）

多數人體內都有通稱「KP」菌的肺炎克雷伯氏菌（Klebsiella pneumoniae）並無大礙，但衛福部彰化醫院耳鼻喉科主任許嘉方提醒，血糖控制不佳的糖尿病患者，可是容易引發KP菌大暴走上門PK，不僅可能變成重症，還會危及生命！

許嘉方指出，1名62歲的邱姓男糖尿病患，日前突然感到脖子怪怪的，隔天就又出現喉嚨痛、發燒、畏寒及左頸部腫脹等症狀，緊急到彰化醫院就醫，他發現，邱男的病程很快，抽血發炎指數超過標準值30倍，懷疑正是KP菌作祟，立即安排住院治療，並找來胸腔科、感染科、外科等8科醫師會診，啟動全人照護。

病患住院時血糖指數迅速飆高，左頸部腫脹變大，並出現心律不整、血壓下降等敗血性休克的前兆，院方於是馬上進行開刀切開左頸部引流，清潔膿瘍，並做細菌培養，果然確認是KP菌感染，而邱男經開刀後每天清創傷口，並控制血壓及血糖，終於脫離險境。

許嘉方說，KP菌是消化道的菌落，對健康人的殺傷力不大，但對血糖控制不佳的糖尿病患而言，毒性會變得很強，當身心壓力變大，免疫力變差時，它可能攻擊眼睛、腦部、頸部、肺部、肝臟等，一旦演變成腦膜炎、肺炎、肝膿瘍、敗血症，死亡率高達20至40%，很多病患也因此失明。

感染科主任廖忠信也說，糖尿病患的白血球對KP菌的吞噬作用可能有缺陷，這使得血糖控制不佳的病人較易被KP菌攻擊，常常一發不可收拾，演變成重症。他每月平均有30個KP菌感染病人，大部分是尿道及呼吸道感染的輕症患者，有1至2例為重症，死亡率超過20%，這種情況以糖尿病人居多，不然就是慢性肝病、酗酒等免疫力較弱者。

廖忠信強調，KP菌感染在歐美不多見，在台灣卻很嚴重，儼然說是本土性感染病，不能不慎。

(中時)