放寬農藥殘留 食藥署：破病藥吃不夠只會更嚴重

衛福部食食藥署上周公告最新「農藥殘留容許量標準」，放寬128項蔬果的農藥殘留容許量，其中「氟派瑞」更是「領先世界」，訂出高於國際標準6ppm，引發外界疑慮。食藥署表示，這次放寬農藥殘留標準「都是按標準程序」，並由農民端先提出需求，食藥署再評估用藥安全，強調「破病就要看吃藥，藥吃不夠產生抗藥性，只會更嚴重」。

本報日前獨家報導，食品藥物管理署本月15日公告修正「農藥殘留容許標準」，調整22種農藥在128項蔬果殘留容許量。被專家認定風險高的農藥「達滅芬」從原本的0.5ppm，於2012年調升到2.5ppm，這次再調升至10ppm用於高麗菜等葉菜類，已故的林口長庚醫院臨床毒物科主任林杰樑就曾提醒，放寬標準不好，因葉菜表面積比番茄、葡萄等水果還大，若沒有正確使用農藥，殘留量與風險都會比較高

而日本、澳洲、歐盟都禁用的農藥「氟派瑞」，台灣卻准用於茶葉中，且允許量為6ppm，且實驗證實氟派瑞曾在大小鼠實驗中，造成甲狀腺瘤及肝臟腫瘤。

今天上午民進黨團聯合砲轟食藥署和農委會，質疑食藥署放寬農藥殘留容許量標準的決策不夠審慎。

對此食藥署食品組組長潘志寬表示，用藥是農藥業者提出建議申請，為何不是農民提出需求？他表示，「農民又不懂用藥，當然是聽業者建議」。當前端先提出需求，食藥署則是針對安全把關，確認對人體安全無虞才通過。且現在仍在預告60天的期限內，各界都可以發表意見。

潘志寬表示，用藥是為防治病蟲害，作物的種類各國不同，蟲害、天候地理都不一樣，因此訂定標準也會不同，不能斷然和各國相比，「那怎麼不說，有的我們規定零檢出，國外卻可以的項目？」他比喻：「這就像人破病要吃藥，如果不吃或吃不夠，一旦產生抗藥性，病只會更難醫。」

但食藥署明天仍會召開專家會議，邀集食品、用藥等相關學者進行討論，是否重新調整各項用藥標準。

(中時)