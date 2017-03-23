倫敦恐襲 南韓強烈譴責

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韓聯社報導，南韓外交部23日發表發言人評論，強烈譴責22日發生在英國倫敦的恐怖襲擊事件。

評論稱，韓方向遇難者表示深切哀悼，向遇難者家屬、英國人民致以誠摯慰問。韓方強烈譴責針對平民的野蠻恐怖行爲，將積極參與國際社會反恐行動。

英國當地時間22日下午2時40分，英國議會大廈附近發生駕車撞人襲警的恐怖襲擊，造成40多人傷亡，5名南韓公民在躲避恐襲的洶湧人潮中受傷。

(旺報)