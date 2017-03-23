這條路斷了18年 終於有錢修

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立委劉建國（左二）爭取經費修雲149線921時崩塌路段，縣府科長侯博震（右）簡報。（許素惠攝）

雲149線在921大震時多處崩塌，時過18年尚未修復，雖已長出草木，仍有見些許落石。（許素惠攝）

1999年921大地震至造成古坑草嶺、樟湖等山區嚴重受創，隨後又歷經八八風災的摧殘，導致149甲線古坑清水橋路段(25K-28k)嚴重坍崩、地基被掏空造成交通中斷，村民盼能重建草嶺山區的交通，重振地方觀光。立委劉建國長期爭取，終獲交通部核定經費，下午特邀集交通部、公路總局、雲林縣政府、古坑鄉公所會勘，並向當地鄉親說明未來工程進度與檢討，預計2021年完工。

劉建國表示，銜接雲林古坑華山、樟湖、草嶺，且可通往嘉義豐山、來吉、太和的縣道149甲線道路嚴重受創後，草嶺村民及遊客進出草嶺，要繞道縣道158甲線道路經南投桶頭接149乙再接回149甲線，造成相當不便。

劉建國說王寶釵苦守寒窯18年，同樣的草嶺村民也等了18年，未來149甲線修復後將可串連華山、樟湖、草嶺風景區，讓鄉親交通更便利，相對的也有助地方觀光發展，未來也會繼續爭取草嶺地區周邊觀光產業，重振草嶺風華。

雲林縣政府公共工程科長侯博震指出，崩塌共有 A、B、C三路段(23K+735~28K+676)，總工程經費約6.66億元，計畫分二期辦理，第一期優先辦理B、C段，屬原路段災害修復及拓寬改善工程需1.5億元，無需辦理環評作業，另外配合該路段改善再將A路段已中斷位置新闢臨時通行便道，將可恢復 149 甲線全線之通行功能。

侯博震說，預計第一期路段配合於本期（104-107）生活圈計畫期程內辦理完成；另第二期辦理A段路段，考量坡地安全性與地方民情，改採截彎取直方案新闢高架橋梁，約需5.2億元，惟經過湖山水庫集水區及開闢土方量較大，雲縣府估需2年辦理環評作業，全部工程預計110年完工。

(中時)