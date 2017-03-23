網傳欠費繳款單為詐騙 健保署：真是我們寄的
大家都被騙怕了！最近有不少民眾透過網路或是即時訊通軟體轉載一訊息，內容指某先生收到的健保欠費繳款單是假的，引起許多人恐慌，質疑就連公家機關都會遭到詐騙集團仿冒，不知該怎麼辦：對此，環保署特別澄清，該繳款單確實是他們所開。
健保署台北業務組科長張素菲說明，以往只聽過用電話催繳健保費用的詐騙形式，偽造繳款單則是頭一回；她表示，雖然現在健保卡沒繳費也不會被鎖卡，對就醫權益不會有影響，但如果逾3個月未繳費，健保署仍會以雙掛號催繳，若是依舊不繳費，就會轉送行政執行扣款。
另外，健保署也呼籲民眾不要再轉傳該則訊息，避免以訛傳訛；民眾若對於收到的健保費繳款單有疑慮，可透過繳款單上的洽詢電話，或藉由健保署網站提供的聯絡方式確認。
(中時電子報)
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