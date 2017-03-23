田徑》索耶能唱歌寫詞 還攻讀法律研究犯罪學

英國女子跳遠選手索耶擁有一副好歌喉，在歌唱節目爆紅。(摘自THE Sun網站)

索耶在今年2月的英國「好聲音」節目中憑藉一曲慢搖滾，全場先是摒息繼而都不約而同跟她一起「搖擺」，全場High翻，就連4位評審也不禁晃起頭來，充分感受著索耶的熱情。索耶她是田徑奧運選手，還在大學攻讀法律研究犯罪學，如今即將畢業的她正面臨著事業兩難的境地，不過，索耶直言，田徑是她的最愛。

索耶在訓練閒暇之餘買了一把吉他開始寫歌，然後唱給隊友們聽，大家逐漸發現，這個姑娘在音樂領域中天賦驚人，於是直接替她報名參加選秀節目，沒想到索耶在《The Voice》中以一曲慢搖滾樂走紅。

索耶表示，「音樂就是生活中的激情因素，正如奧運冠軍是我的夢想一樣，出一張個人專輯也是夢想。目前英國體育界正在為2020東京奧運會大規模縮減經費，但索耶卻絲毫不擔心自己會碰到資金短缺的困境。

索耶在接受《BBC》訪問時說，「我跳遠、我唱歌、我學法律，這種忙碌的生活能讓我的頭腦更加清醒，目前會一心一意地專心練田徑，至於音樂可以等退役後再專心做。」

(中時電子報)