學生自繪LINE貼圖上架 可愛受歡迎

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新竹縣忠信學校學生馮敏幸、林綺柔將平常的口頭禪與習慣用語繪製成圖案，各自設計了40個通訊軟體LINE貼圖，成功上架，可愛風格受不少女性朋友喜愛。

林綺柔表示，這次上架的貼圖人物嘴巴特別設計成為愛心形，加上粉紅色系，並將平常自己常說的口頭禪融入其中，非常適合喜歡可愛風的女生們使用，受不少女同學喜愛。

馮敏幸說，設計的貼圖主要以平常聊天時會使用的語言、字句，還有女生會做出的反應與動作，或女生日常生活可愛模樣，主要是希望幫使用者透過圖案傳達情感。

馮敏幸表示，想讓貼圖成功上架到LINE，不是那麼容易，從設計、審件到上架，可能需半年；以她的經驗，被退件4次，許多技術問題、或設計內容，須經多次且仔細審核，「看到自己的設計作品成功上架，真的好開心」。

此外，由忠信學校承辦的「第17屆第一代初級及中等教育教師美術作品聯展暨忠信學校多廣室科畢業展」即日起到26日在新竹市文化局展開，展出桃竹苗地區國小、國中、高中學校教師作品，及忠信學校多廣室科三年級學生的專題製作。

忠孝學校表示，展出內容包括AR擴充虛擬實境、影音、商品、文創、漫畫、水彩、油畫、攝影、動畫、黏土等，及學生們參加競賽獲獎的藝術作品；展出特色為新竹在地文化，如關西仙草、芎林桶柑、新埔水梨等故事，透過學生創意與包裝，將在地文化重新包裝呈現。1060323

(中央社)