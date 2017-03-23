東芝半導體若售中台企業 日政府擬勸止
東芝有意出售旗下東芝半導體事業股權，如果售給中國或台灣的企業，日本政府擬依法勸告東芝中止或重新考慮。因東芝半導體技術涉及日本的安全保障。
日本「朝日新聞」今天報導，經營陷困境的東芝（Toshiba）有意出售旗下半導體事業股權，日本政府開始研議，如果是售給中國或台灣的企業，將根據外匯及外國貿易法勸告東芝中止或重新考慮。
日本政府認為，東芝的半導體技術是攸關安全保障的重要技術，擔心高階技術外流。如果政府採行這種勸告，東芝半導體選擇買家的範圍將有限。
外匯及外國貿易法是海外企業或投資人要收購日本半導體等事業時，有義務事前接受政府的審查。審查的結果，日本政府若認為有損「國家的安全」或「公共秩序」，可勸告賣方變更交易或中止交易，並發出強制令。
東芝將出售的事業NAND型快閃記憶體也被用於日本的企業、政府機關的資料中心，如果被破壞，很可能造成機密外洩，因此日本經產省將慎重審查。
日本經產省對於在中國的台商想要收購東芝半導體事業，也有疑慮。此外，如果東芝要將半導體事業賣給美國企業，也將限制轉賣給中國企業等。
日本政府為了防止技術外流，有人提案可由日本官民基金「產業革新機構」（INCJ）、具官方色彩的日本政策投資銀行對東芝分拆出來的新公司投資入股。
東芝分拆半導體事業賣股權競標，目前約有10家公司感興趣，包括美國威騰電子（Western Digital）、南韓SK海力士（SK Hynix）、台灣的鴻海集團、台積電（TSMC）以及中國的半導體大廠紫光集團。1060323
(中央社)
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