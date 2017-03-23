親民黨30日黨慶 邀朝野黨團參加

親民黨文宣部主任黃珊珊今天表示，30日的親民黨慶將透過親民黨立法院黨團邀請立法院各黨團參加，以政黨的交流為主；黨主席宋楚瑜也會針對黨接下來的目標與方向發表談話。

親民黨即將在30日舉辦17週年黨慶活動，宋楚瑜也特別在黨慶文宣上親筆題字，寫上「務實、民生、效能」，作為期許。

黃珊珊今天在接受訪問時指出，黨慶由親民黨立法院黨團主辦，所以是以立法院黨團邀請其他各黨團參加為主，沒有特別去邀政黨；因為是黨慶，不是政府部門的事務，是以政黨的交流為主，沒有特別去邀請總統蔡英文。

黃珊珊也表示，宋楚瑜會在黨慶上針對黨接下來的目標與方向發表談話；對於日前逝世的親民黨秘書長秦金生，黃珊珊說，秦金生在親民黨付出這麼多，很難被取代，「他對我們影響當然很大，我們可能也需要一些新的想法與變化」，當天宋楚瑜都會跟大家作說明。1060323

(中央社)