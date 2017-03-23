郝辦質疑名冊外流 黨中央吳辦否認

中國國民黨副主席郝龍斌辦公室發言人游淑慧今天說，她是1月新入黨員，黨證還沒收到，卻在昨天收到前副總統吳敦義競選主席連署文宣，她要求黨中央調查並請吳敦義嚴肅面對。

國民黨否認黨員名冊外流；吳敦義競選辦公室組織部執行長李哲華則說，建立名冊並非只有黨員這個管道，很多好朋友都願意幫忙，提供曾經認識的各自人脈的名單，讓競選辦公室寄發文宣，就是「散彈打鳥」。

游淑慧表示，她是106年1月12日自行透過國民黨官方網站辦理線上入黨的新黨員，一位106年新入黨員，依照目前相關規定及黨主席洪秀柱接受媒體訪問的說明，新入黨員的個資，除國民黨組發相關單位擁有外，各擬參選人陣營都不應擁有。

她說，更何況她是直接透過網路申請入黨的新黨員，也未經手他人、地方人士代辦申請，但為何吳敦義能於黨部尚未統一提供前，卻已先能有她的個資？

游淑慧表示，擬參選人尚未登記，卻已擁有最新即時黨員名冊，除已違反選舉公平性外，也可能觸犯相關法律，希望吳敦義，能以「副總統高度」誠實並嚴肅面對，為何能提前擁有新進黨員相關個資？蒐集個資的管道是什麼？1060323

(中央社)