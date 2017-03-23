倫敦驚爆恐攻 西歐近年重大攻擊案一覽

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1輛汽車今天在英國倫敦西敏橋衝撞行人後，兇嫌在國會附近刺死1名警察，包括兇嫌和警察共5人喪生，至少40人受傷。這是近年來歐洲一連串重大攻擊事件中最新的1宗。

以下是路透社整理過去2年來西歐發生過的致命攻擊案一覽：

●2017年3月18日

1名男子在位於法國巴黎南部的歐利機場（Orly）企圖奪走1位巡邏女兵的槍。內政部發言人說，這名男子在事發前遭警察攔查身分時，曾經朝警方開槍後逃逸。他企圖奪槍時遭其他巡邏士兵擊斃。

●2017年2月3日

1名持大砍刀的男子高喊「真主至大」，在法國巴黎市中心羅浮宮附近的購物中心攻擊士兵，遭開槍還擊而身受重傷。埃及安全部門消息人士指出，這名男子叫做哈馬邁（Abdullah Reda al-Hamamy），是出生在代蓋赫利耶省（Dakahlia）的埃及國民。

●2016年12月19日

1輛大卡車衝入德國柏林市中心1座耶誕市集，造成12人喪生，48人受傷。德國總理梅克爾（Angela Merkel）表示，當局認為這是1起恐怖攻擊。

●2016年7月26日

法國北部1座教堂發生挾持人質事件，有5人遭挾持。2名兇嫌以刀殺害1名神父，1名人質重傷。法國總統歐蘭德（Francois Hollande）表示，2名兇嫌宣誓效忠伊斯蘭國（IS）。

同日，1名病人在德國柏林西南部的史得可立茲區（Steglitz）大學醫院開槍殺死醫師後自戕。德國警方表示，沒有跡象顯示此案是恐怖攻擊。

●2016年7月24日

德國西南部城市羅伊特林根（Reutlingen）有1名21歲敘利亞難民揮舞大刀行凶，殺害1名孕婦並砍傷另外2人。警方表示：「根據目前的證據，沒有跡象表明這是起恐怖攻擊。」

同日，德國南部城市安斯巴赫（Ansbach）的音樂節活動現場附近，1名27歲敘利亞男子引爆炸彈身亡，造成15人受傷。IS聲稱為幕後主使者。這名男子2年前抵達德國申請庇護，卻一再因持有毒品等觸法行為遭警方關注，原本面臨遭驅逐到保加利亞。

●2016年7月22日

1名18歲伊朗裔德國男子在德國慕尼黑獨自犯案，殺害至少9人。這名青少年與IS沒有關聯，但著迷於濫殺行為。5年前同一天，挪威殺人魔布列維克（Anders Breivik）以炸彈炸死和槍擊，一共殘殺77人。

●2016年7月18日

德國南部1名17歲的阿富汗難民在火車上持斧頭和刀攻擊乘客，造成4人重傷後，遭警方擊斃。IS聲稱犯下這起攻擊。

●2016年7月14日

法國巴士底日，即法國國慶日當天，1名兇嫌在尼斯開重型卡車衝撞人群，造成86人喪生，數十人受傷。IS宣稱犯案。兇嫌是突尼西亞出生的法國人。

●2016年3月22日

3名都是比利時國民的IS自殺炸彈客，在布魯塞爾機場和歐盟總部附近地鐵站引爆炸彈，造成32人身亡。警方發現，事件與2015年11月巴黎恐攻有關。

●2015年11月13日

法國巴黎多處娛樂場所幾乎同時爆發槍擊和炸彈攻擊，造成130人喪生，368人受傷，IS宣稱犯案。已知10名攻擊者中有2名為比利時公民，其他3名為法國人。

●2015年1月7日到9日

2015年1月7日2名伊斯蘭激進分子血洗法國嘲諷週刊「查理週刊」（Charlie Hebdo），造成17人身亡。另1名激進分子隔天殺害1名女警，1月9日在1間超市挾持人質，殺害其中4人後遭警方擊斃。全球掀起「我是查理」的行動，展現團結一心的精神。

●2014年5月24日

比利時布魯塞爾市中心猶太博物館爆發槍擊案，造成4人喪生。29歲的法國籍槍手奈穆許（Mehdi Nemmouche）隨後在馬賽落網。遭引渡後，奈穆許正在比利時等待受審。（譯者：中央社陳昱婷）1060323

(中央社)