經援不斷 杜特蒂讚中國是大好人

我要評比

菲律賓總統杜特蒂在泰國向菲僑表示，中國大陸是大好人，一直在幫忙菲律賓。

杜特蒂昨天在曼谷會見當地菲僑時說，「我們的經濟將會改善，你們知道嗎？其實中國是大好人。」

馬拉坎南宮今天向媒體傳送了杜特蒂的演說文字紀錄。

杜特蒂指出，菲律賓過去與美國過從甚密，而與大陸疏遠，導致農產品和香蕉、鳳梨等一直無法出口到大陸，農民的日子一直很苦，但現在菲國對大陸輸出的鳳梨增加了兩倍。

自從杜特蒂在南海爭議上放低聲調並決定與北京修好以來，即取得大筆經濟利益。大陸國務院副總理汪洋上週訪菲，媒體報導，又帶來價值60億美元的援贈、貸款以及基礎設施合作方案。

杜特蒂調整了過去的「遠美政策」，他向旅泰菲僑強調「不會遠離美國」，但也重申不與美國締結軍事聯盟。

提到菲美陸三角關係，杜特蒂向美國放話，「在貿易與商業方面，不要阻止我向中國靠攏。」

大陸似乎也想藉由與菲國關係的改善，扭轉之前在區域的形象。北京除澄清不會在黃岩島興建觀測站之外，也公開承認菲律賓對呂宋島東部「班哈姆高地」（Benham Rise）的主權。1060323

(中央社)