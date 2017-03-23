少女架「抓傷川普」網站 遭川普勒令停止

KittenFeed.com的網站頁面。(圖/KittenFeed.com)

美國一名17歲的少女日前架設了一個「抓傷川普」(TrumpScratch.com)網站，讓使用者可以在網站上用貓爪，劃傷美國總統川普(Donald Trump)臉的圖像。然而沒想到少女原本的趣味構思，居然變調，她因此收到川普的律師寄來的停止並終止信函，要求她立刻將網頁關閉，否則將面臨法律訴訟。

據《Observer.com》報導，這名17歲的少女露西(Lucy)的「抓傷川普」網站，是個輕鬆的趣味網站，上面有許多川普的頭像，而使用者可以用游標點擊川普的頭像來「抓傷」他，網頁上的標語寫著：「川普一開始看似很強悍，但多抓幾次他就會變脆弱」，而當使用者完成遊戲以後，也會出現「你用貓咪的力量打敗了川普」的字樣。

而露西沒想到的是，原本趣味的網站設計竟演變成一場法律糾紛，在網站啟用三個星期後，她接到川普的法律顧問寄來的停止並終止信函，而寄信人的地址是位於曼哈頓的川普的大廈，信中提到川普是「成功的商人」、「電視明星」，更說「川普的名字享譽國際」，所以露西不能使用川普的名字做為網站名稱，同時也要求她關閉網站。

而露西在和家人及律師商量過之後，決定僅將網站名字改成KittenFeed.com，但內容仍維持不變。而在他們更改名稱之後，川普的法律顧問仍不斷和他們接觸，要求他們將網站關閉，不過露西和律師不肯回應川普方面，他們表示如今就看川普接下來會怎麼做。露西也批評：「川普和他的執政團隊令人感到很悲傷，因為他們只專注於在網路搜尋，把讓他很難看的真實的新聞、還有像我一樣的網站下架」。

而川普集團的法律辦公室副執行長之後也對此回應，他們並沒有寄出相關的信件。不過爆料此事的網站表示，他們和露西接觸過，也看過該信件內容，而川普大廈寄出的法律信函確實存在。

(中時電子報)