汽車製造原來這麼耗水 車廠省水大作戰

台灣水資源拉警報，但你知道嗎？除了半導體、面板、紡織及鋼鐵等產業外，汽車業其實也是耗水工業；每輛車從製造到出廠，共要耗費約3810公升的水。

由於水資源愈來愈珍貴，車廠也開始進行省水大作戰，福特(Ford)表示，去年透過改良送水設備，每輛車製程用水就減少21%。

福特在全球計畫自 2000年至2020年要減少72%的用水量，在2015年已達成省水61%的成果，相當於100億加侖、1.5萬座比賽用標準泳池的用水。

福特是怎麼做到的？舉例而言，在中國大陸廠已將生產每輛汽車的用水量降低了近 5成；合作夥伴長安福特的工廠，去年回收再利用將近37萬立方公尺的廢水。

在泰國合資的 Auto Alliance Thailand(AAT)工廠中，福特則安裝了冷卻塔運作用的過濾器，每年可節省約7000立方公尺的用水。

此外，福特位於印度清奈的工廠已達成零廢水排放的目標，並已安裝雨水收集設備，在使用雨水的同時，進一步降低可飲用水用量，去年已收集到3000立方公尺的雨水；位於薩納恩德的組裝與引擎廠，則回收淨化廢水，重複使用水資源。1060323

(中央社)