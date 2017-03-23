MLB》藍鳥不煩了！包爺有望「絕好調」開季

包提斯塔背部僵硬無礙，應可以趕上開季。(美聯社資料照)

「包爺」包提斯塔(Jose Bautista)日前代表多明尼加出戰經典賽，卻在複賽對美國隊時，因背部僵硬缺陣，一度嚇得藍鳥冷汗直流，美媒23日，如今包爺確定沒受傷，僅休息幾天就能重返戰場，如今包爺目標直指開季，更期望經典賽近6成打擊率的手感，持續火燙下去。

《FoxSports》報導，下背僵硬缺陣前，包爺經典賽總共出賽6場，繳出打擊率5成63、2發全壘打、6分打點成績；還在對上哥倫比亞時，秀了一手精采的長傳美技，助多國得以預賽全勝晉級，攻守兩端都展現出極佳的狀況，而「維持手感」這件事，也是包爺除確定背傷無礙的另一個願望。

「我看球看得很清楚，站上打擊區的感覺也很棒」隨著經典賽落幕，這名36歲的強打將繼續回到藍鳥備戰，期望用火燙手感，助球隊突破連兩年於美聯冠軍戰止步的魔咒，「我想現在球隊達到很棒的狀態，我們必須得保持健康，繼續努力拚戰，希望這個球季能比前兩個球季走得更遠。」

儘管包爺差點受傷缺席開季，不過被問到是否會再度參加經典賽，他仍給出肯定的答案，同時更盼望經典賽能續辦，讓他祖國多明尼加的同胞，能藉此看見大聯盟級的頂尖對決，「那是很棒的時刻！我們熱愛為我們的球隊奮戰，那是一種愛國的表現。」

另，同樣因背部僵硬休兵的米蓋卡布瑞拉(Miguel Cabrera)，也有望趕上開季，不過老虎總教練阿斯瑪斯(Brad Ausmus)並不急著讓他出賽，「沒理由著急，他已經做了幾次打擊練習，我們會再觀察他的情況。」

(中時電子報)