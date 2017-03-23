香港加拿大入列 陸亞投行全球會員達70名

現任亞投行行長金立群。（圖/中新社）

由大陸主導的亞洲基礎設施投資銀行（AIIB）於今日宣布，將接納包含香港、加拿大、比利時等地區加入，同時也讓亞投行的會員總數來到70名。行長金立群表示，全球各地踴躍地申請是對本行的肯定，除本次新加入的13名成員外，目前尚有17個地區正在審核中。對於香港的加入，金立群亦表示，未來將借助其國際金融中心的地位，協助亞投行在國際間融資與發行債券的業務。

據大陸澎湃新聞網報導，繼亞投行2016年成立以後，總部位於北京的亞投行，首度接收一批新的會員，其中亞洲地區會員5名，包含阿富汗、亞美尼亞、斐濟、香港和東帝汶；非地區會員共8名，包含比利時、加拿大、衣索比亞、匈牙利、愛爾蘭、秘魯、蘇丹和委內瑞拉。行長金立群表示，「面對全球熱情加入是對我們的肯定，目前亞投行已在各大洲都有會員。」目前亞投行全球會員數已達到70名，據大陸外交部報告得知，仍有17個國家與地區正在申請審核中。

亞投行行長金立群（圖左）與國際貨幣基金總裁加拉德（圖右）。（圖/新華社）

亞投行行長金立群（圖左）與香港特首梁振英（圖右）。（圖/中新社）

由大陸官方創辦，與世界銀行（World Bank）、亞洲開發銀行（ADB）同屬區域多邊開發機構的亞投行，正式於去年1月正式開始營運，法定資本為1,000億美元（約3.05兆台幣）。其中中國大陸擁有約2至3成的銀行股份，並與新加坡、南韓、澳洲、德國、英國、紐西蘭等17國並列為創始會員國。去年營業起，陸續對7個亞洲國家提供約17.27億美元（約526億台幣）的貸款，協助改善借款國國內的交通、能源等設施，為將來區域合作提供更好的平台。

香港加入後，金立群表示將借助其國際金融中心的地位，協助亞投行進行境外融資與發行債券的工作，同時也將參與該行國際貨幣交換項目。對於今年度的計畫，金行長的目標是擴大投資與貸款規模、增強與增加會員國的交流，以及適時進入資本市場發行債券，大陸挾著亞投行的野心，讓長年負責亞洲政府援助與貸款的日本，不僅倍感壓力且挑戰意味十足。

(中時電子報)