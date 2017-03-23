民進黨全代會翻農民曆 挑中「諸事不宜」
民進黨今年全代會，首度翻農民曆看日子。7月22日雀屏中選，原因竟是：諸事不宜。
民進黨今年全代會昨天中執會通過，確定7月22日召開，民進黨秘書長洪耀福表示，因為怕好日子，拈香、迎娶等行程太多，黨代表無法出席，結果特別找一天「諸事不宜」的日子，召開全代會。
洪耀福說，其實全代會舉行時間，最適合的日子是農曆7月，因為在鬼月，不適合做任何事，大家大多不用跑攤，比較有空，今年雖然沒有挑在農曆7月，但還是選了一個「諸事不宜」的日子。為了讓黨代表都能有時間北上出席全代會，今年特別看日子敲定。
今年國曆7月22日，農曆是06月29日星期六，農民曆上寫的是：忌：開市、開業、開張、動土、破土、嫁娶、結婚、婚嫁、修造、裝修、安葬。還裹真的諸事不宜。
(中時)
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