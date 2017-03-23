馬爹利藍帶重烘烤桶限量版 全新上市

馬爹利藍帶重烘烤桶限量版改變了馬爹利世家三百年來「生命之水」的製程，搭配極具視覺震撼的全新包裝，將帶給馬爹利愛好者全新感受。(圖/保樂力加 提供)

馬爹利干邑白蘭地旗下經典酒款—藍帶Cordon Bleu，甫於去年榮獲2016年美國舊金山世界烈酒大賽雙金獎(Double gold)絕對殊榮，2017年即重裝推出眾所矚目的限量新品—馬爹利藍帶重烘烤桶限量版。

2017年強勢推出的馬爹利藍帶重烘烤桶限量版的獨立之處，在於改變馬爹利世家三百年來「生命之水」的製程，將首席釀酒師精心調和的上百種珍貴生命之水，置於經過高溫烘烤的橡木桶陳年釀製而成，再搭配極具視覺震撼的全新包裝，將帶給馬爹利愛好者全新感受。

馬爹利世家獨特的干邑釀造製程中，窖藏陳年的生命之水絕對是重要的一環，其精選來自四大產區最優質的葡萄，經由首席調酒師以傳承三百年的完美釀造工藝，調和出優雅、多層次與平衡的生命之水，同時，秉著求新求變的品牌精神，馬爹利藍帶重烘烤桶限量版大膽改變其經典、成熟的生命之水釀酒製程，捨棄其傳統所使用略為燒灼的橡木桶，改將珍稀的生命之水置於以高溫烘烤過的橡木桶陳年釀製，此舉使其酒體呈現更加瑰麗的琥珀色，更飄散出與眾不同的香氣。

重烘烤桶限量版承襲馬爹利藍帶一如既往的迷人香甜辛辣感，與眾不同的是鮮明飽滿的蘋果、杏子和水蜜桃等水果香，圍繞著蜂蜜和些許布里歐麵包香，而經過高溫烘烤過的橡木桶有如畫龍點睛般的效果，使之伴隨著杏仁香及烘培的堅果味，口感更完美融合細膩的香草甜味與木質調香氣，整體宛如一首協奏曲般和諧、柔和與圓潤，展現出完整微妙又平衡的結構。

馬爹利藍帶重烘烤桶限量版不僅展現釀酒的高超技術，更在包裝上力求突破全新境界；此次包裝採用3D立體浮雕技術，外觀宛如橡木桶經烈火烘烤過後，產生而成的不規則龜裂感與木頭焦炭色，恰巧完美搭配全新設計的深藍色酒標，更引人注目的是包裝表面的隱藏式墨水具熱感應效果，一經觸碰即轉為赤色，深焦底色搭配赤色龜裂紋路使整體彷彿栩栩如生的藝術品，不僅表達出馬爹利從始至今不斷傳遞時尚藝術的品牌精神，更在眾人的心頭激盪出視覺的火花，令人炫目又極具感官享受，此次新推出的馬爹利藍帶重烘烤桶限量版完整呈現的視覺與味覺雙重饗宴，無疑將再次轟動各界與鑑賞收藏名家。

Martell Cordon Bleu Intense Heat Cask Finish

馬爹利藍帶干邑白蘭地重烘烤桶限量版

色澤：深金琥珀色

香氣：豐富強勁，乾果(杏、桃) 堅果來自於使用熟成的木桶

口感：豐厚、完美均衡，豐富香味包括杏仁以及香草味

餘味：香氣持久、餘韻無窮，展現橡木桶陳年的完美成果

建議售價：NTD$4,500

(中時電子報)