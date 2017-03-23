中市性平教育自治條例一讀未過 爭議教材無解
台中市議會三讀通過「國中小有爭議性平教材不得使用」！但2月開學後，有許多家長發現全市國中小學校，仍使用「性別光譜」具爭議的教材。市議員李中等人，提案制定「台中市性別平等教育管理自治條例草案」，經23日冗長討論後決議，由教育局提出相對應草案送議會後，再行討論。
市議員黃馨慧指出，「台中市性別平等教育管理自治條例草案」，經她與14位議員連署，送法規委員會一讀會討論；本草案計有8條，主要為杜絕不合宜教材及活動進入校園，依照「兒少法」第41條精神，應該邀集兒少領域專家學者代表參與課綱設計與規劃。
黃馨慧表示，訂定本自治條例草案初衷，在於國中小學校性平教材為一體適用，但目前社會有許多家長並不想讓孩子太早接觸「性」、「同性」等多元性別教育。台中市議會雖然已經有三讀通過「具爭議性教材不得使用」，但所謂「爭議性」指的是家長對孩子學校教育的選擇權。
市議員李中說，市府既已知道，不是所有家長都能接受「多元性別」教材，應該給予尊重，審議草案時，不是只用「牴觸中央法規」來搪塞、拒絕傾聽民意。
公民捍衛台灣大聯盟發起人李淼星回應，教育局不斷卸責給中央，台中市民呼籲有爭議的部份，讓家長們推薦更合適的專家學者，含不同領域但有教育專業背景，而非全是所謂的性平領域專家學者，希望讓台中市的教材是在課綱允許的範圍內，也是家長可放心接受的。
法規委員會主席李中最後決議，本案由市府教育局提出相對應「性平教育自治條例」草案，再行討論。
(中時)
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