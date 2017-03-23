投資火鍋店用偽鴨血 港星包貝爾道歉

包貝爾今天對投資的火鍋店使用偽鴨血致歉。（取自新浪微博＠包貝爾）

包貝爾去年投資辣莊穿越文化老火鍋店，此為北京店。（取自新浪微博＠Qi鳯梨）

大陸黑龍江電視台踢爆哈爾濱一家工廠涉嫌以牛血兌水後，製成鴨血，直接供應給港星包貝爾所開的「辣莊穿越文化老火鍋店」哈爾濱分店，工廠老闆還說火鍋店知道他們給的是偽鴨血。由於包貝爾曾公開強調食品衛生是火鍋店最重視的事，因此，消息曝光後，各界譁然。

包貝爾今天（3月23日）下午1點多透過微博坦承，昨天已向哈爾濱分店查證，發現確有此事，他很震驚，向消費者致歉，也再次強調自己和大家一樣痛恨餐廳不重視食安，歸咎自己平日很少參與餐廳管理：「對產品的監督不嚴及管理上的漏洞深感自責。」他和「辣莊」都會對這起事件負責。

(旺報)